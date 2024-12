Nuovo centro di raccolta a Seravezza: inaugurazione il 16 dicembre a Ceragiola

Si inaugurerà lunedì 16 dicembre alle 11 il nuovo centro di raccolta del comune di Seravezza in località Ceragiola. La piazzola consentirà ai cittadini di conferire tutta una serie di materie e di rifiuti integrando così la raccolta ordinaria porta a porta.

La grande novità sarà la possibilità di conferire in piazzola il verde, anche se il servizio a domicilio non verrà interrotto, e proseguirà in modo integrato con il funzionamento del centro di raccolta allo scopo di valutare bene il successo della risposta degli utenti.

Nell’ambito di qualche settimana, inoltre, nell’area verrà organizzato anche un centro del riuso, una vera novità da molti auspicata.

Soddisfazione del sindaco Lorenzo Alessandrini e dell’assessore all’ambiente Michele Silicani. "Con Ersu abbiamo fatto un bel lavoro – sottolinea Alessandrini – la piazzola si presenta bene e assieme agli altri interventi che abbiamo effettuato, riqualifica di gran lunga tutta l’area, prima assai depressa. Niente cambiamenti nella raccolta, per adesso sperimentiamo la funzionalità dell’area e vediamo di metter da parte qualche soldo per farla funzionare alla grande"