Nuovo Arlecchino: "Serve trasparenza"

Fratelli d’Italia si mobilita a livello comunale e regionale per chiedere "chiarezza" sul futuro dell’Arlecchino. "Il presidente della Regione Giani e il sindaco di Camaiore Pierucci hanno annunciato in pompa magna che, una volta ristrutturato, diventerà un nuovo e moderno centro multifunzionale in grado di ospitare tanti servizi, di diventare un luogo di attrazione per tutto il litorale, e di riqualificare e dare nuova vita a un’area degradata – commentano il consigliere gionale Vittorio Fantozzi e la consigliera comunale Claudia Bonuccelli –; si tratta di un investimento complessivo da 9 milioni e 450mila euro, che saranno cofinanziati per 2,5 milioni da Regione e Toscana Promozione Turistica, 1,7 milioni da Arti e un milione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Il Comune dovrà sostenere un investimento da 4 milioni e 250mila euro di euro, e per questo ha contratto un mutuo. Una cifra enorme, a fronte della quale sia Regione che Arti avranno a disposizione un intero piano a testa. Ma quanti dipendenti di Arti verranno a lavorarci? Tutti i dipendenti di tutti i centri per l’impiego di tutta la Toscana, forse, perché sennò non si spiega il senso di un investimento di un milione e 700mila euro per un intero piano. Il tutto all’interno di un progetto complessivo che destina pochi spazi alla popolazione – lamentano i consiglieri di Fdi – perché quasi tutto sarà adibito a uffici e locali ad uso interno, e che, a pochi mesi dalle elezioni regionali, sa tanto di opera propagandistica a discapito dei servizi essenziali e del Comune".

"Presenteremo un’interrogazione in Regione per vederci chiaro sui costi e l’effettiva dotazione di personale, pagato con soldi pubblici, che verrà a lavorare al Lido per godersi il mare", annunciano gli esponenti di Fdi.