Nuovi tubi dell’acqua. Aperto il cantiere Gaia

Sono partiti i lavori sulla rete di acquedotto che serve Capezzano Pianore: oltre 3 km di tubazioni nuove a sostituzione delle attuali, vetuste e in fibrocemento, troppo spesso oggetto, in questi ultimi anni, di perdite e causa di riparazioni a carattere di urgenza. L’intervento concorrerà ad un sostanziale miglioramento del servizio per circa 210 utenti.

Le vie interessate dalle sostituzioni sono via Cafaggiolo (prima strada oggetto dei lavori) via don Eugenio Benedetti, via Caravello, via dell’Antenna (tratto tra via Caravello e via Serena), Via Carraia (tratto tra via Paduletto e via Caravello) e via Paduletto (tratto tra via Carraia a via Cafaggiolo). Questo massiccio intervento rappresenta un ulteriore e sostanziale passo in avanti riguardo alla sostituzione della rete di acquedotto e fognaria a Capezzano, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale e partita, già negli anni passati, con le sostituzioni su via XII Agosto e, recentemente, su via Arginvecchio Nord e su via Antenna. I lavori, promossi dal Comune di Camaiore in accordo con Gaia, che è soggetto realizzatore, rientrano nei progetti finanziati dal PNRR (misura M2C4 - I4.2 - Riduzione perdite e digitalizzazione).

"Si tratta dell’ennesimo progetto di intervento sui sottoservizi idrici e fognari che vede la luce – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Graziano Dalle Luche -. in particolare, a Capezzano andiamo a risolvere un problema presente da anni e che, tra perdite e rotture, ha creato non pochi disagi agli abitanti. Data l’entità dei lavori, saranno inevitabili modifiche temporanee alla viabilita, che, sono certo, saranno comprese dai cittadini vista l’assoluta importanza dell’opera".