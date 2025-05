Nuovi parcheggi pubblici. Ok al progetto esecutivo per Capezzano e Vado

È stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di due nuovi parcheggi a servizio di Capezzano – in località Dogana – e nella frazione di Vado, a due passi dalle scuole primarie. L’investimento, finanziato con un mutuo di quasi 748mila euro contratto con la Cassa Depositi e Prestiti che si somma a risorse proprie dell’ente, è di 750mila euro complessivi.

Nello specifico, a Capezzano sarà ricavato un parcheggio di 800 metri quadrati aderenti alla Sarzanese, inserito in un sistema di aree di sosta già presenti, che oltre a completare la rete di parcheggi, risulta posizionato alla porta d’ingresso del territorio comunale da nord-ovest e potrà favorire l’intermodalità sia con il sistema di mobilità pubblica che con il sistema di mobilità dolce: infatti chi accede al territorio comunale di Camaiore dai Pietrasanta, Seravezza, Montignoso e Forte dei Marmi o, viceversa, chi dal territorio comunale di Camaiore si sposta verso nord, può lasciare il proprio mezzo privato nel nuovo parcheggio per poi proseguire con i mezzi pubblici. Sono previsti 20 stalli, disposti “a dente di sega”, di cui uno per disabili e uno per donne in gravidanza o genitori con figli di età inferiore ai due anni. Il progetto prevede inoltre una fascia a verde per tutto il lato lungo contrapposto al marciapiede

A Vado, gli stalli saranno ricavati al confine con la struttura che ospita la scuola primaria e la materna; l’incremento di posti auto renderà la struttura più facilmente fruibile anche da chi non risiede nelle vicinanze. Il nuovo parcheggio potrà contenere 45 posti auto di cui 3 esclusivi per disabili e 2 destinati a donne in gravidanza o genitori con figli di età inferiore ai due anni (i cosiddetti “stalli rosa”), oltre a stalli per motocicl, ciclomotori e per biciclette. Sempre relativamente ai portatori di disabilità temporanea o permanente è stata prevista una rampa che consenta di superare il dislivello con il parcheggio esistente rispettando i requisiti normativi. La rampa è stata pensata anche per facilitare la fruizione del parcheggio in piena sicurezza anche ai genitori con bambini piccoli trasportati con passeggini o carrozzine.

RedViar