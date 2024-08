Nuovi oleandri al posto dei vecchi pini. Così cambia il verde di via Paolo Savi

Gli annunciati lavori di riqualificazione di via Savi, nel tratto tra via Menini e via dei Pescatori, porteranno ad una profonda modifica di quel tratto di strada, nella Darsena dei cantieri. L’opera, che porterà ad un rinnovamento complessivo dei sottoservizi, della carraggiata e dei marciapiedi (passata dal vaglio della paesaggistica) include infatti l’abbattimento dei venti vecchi pini che fanno ombra alle tante ditte artigianali. Da una relazione dell’agronomo Giovanni Ricottone, incaricato da Mover dello studio sul verde, emerge infatti che tutte le piante risultano in una classe di cedimento per lo più "elevata" o "estrema", e solo in pochi casi "moderata". La loro stabilità "risulta già ad oggi compromessa". L’impatto dell’intervento, con la scarifica del mano stradale e dei marciapiedi ad una profondità di circa 6 centimetri dal piano di campagna", e la vicinanza degli alberi agli edifici, "che non permette di intervenire con la prescrizione di interventi conservativi", non hanno dato alternative all’abbattimento. E così per la mitigazione dell’impatto dell’intervento l’agronomo consiglia la sostituzione dei pini con di piante di oleandro, "in quanto già presenti nel tratto stradale lato monti della via Sava, al fine di proseguire la continuità del filare"