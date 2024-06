Nuovi defibrillatori . Parte un altro corso

Si amplia la formazione per incrementare il livello di sicurezza del territorio, attraverso il progetto “Battiti di cuore. Seravezza comune cardioprotetto” che propone anche un nuovo corso per la cittadinanza. Si terrà a Basati venerdì 14 giugno alle 21 alla Pubblica Assistenza (partecipazione gratuita e aperta ai residenti che abbiano compiuto i 18 anni. Per iscriversi [email protected], specificando nome, cognome e un recapito telefonico). Undici i defibrillatori installati, mentre per altri tre si sta lavorando e verranno posizionati nell’area del supermercato Coop a Querceta, a Marzocchino e a Ruosina con la collaborazione del Comune di Stazzema. C’è poi un altro capitolo che sta per aprirsi ed è quello del mondo delle contrade del Palio dei Micci. Il Comune, d’accordo col presidente Pro Loco di Querceta Gianluca Ceragioli, sta organizzando un corso rivolto ai contradaioli per far entrare anche in questa grande realtà il concetto di sicurezza e la formazione per l’uso dei dae.