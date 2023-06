Nuovi autori Viareggio di ieri rivive in un libro

E’ disponibile da pochi giorni su Amazon, in formato e-book e cartaceo, ‘Coliseo’, romanzo d’esordio del viareggino Daniele Cammilli che ha già all’attivo, i due volumi di ‘Viareggio colorata’ (nella foto) in cui, con grande successo, ha dato nuova vita tramite il colore a immagini della Viareggio di ieri. ‘L’opera può definirsi un romanzo di formazione, ma anche romantico. E’ ambientato nella prima parte a Roma nei primi anni 2000, nella seconda a Viareggio tra il 1910 e il ‘20 e nella terza sempre a Viareggio all’inizio del terzo millennio. Il racconto segue le vicende di Edoardo, un romano, che si trova costretto a lasciare la sua città per ragioni di sicurezza e approda a Viareggio, dove vive la sorella. Dopo un po’ di tempo si trova a vivere una esperienza imprevedibile grazie alla quale finirà per scoprire aspetti sconosciuti di sé, cambierà, diventando una persona nuova, diversa o forse, più semplicemente, imparerà ad essere ciò che è veramente, e non ciò che la vita lo ha portato a diventare. Il romanzo vede la luce dopo una lunga gestazione; composto fra il 2010 e il 2014 è rimasto a lungo in un cassetto fino ad ora.

L’autore trae la sua ispirazione dalle passeggiate nella sua città e ha vaste e variegate letture che vanno dagli autori locali, Tobino e Viani su tutti, ai classici come Joseph Conrad a moderni, quali Paulo Coelho, Luis Sepulveda e molti altri. Non si può però parlare di un modello di riferimento, quanto piuttosto dell’influenza che la frequentazione di molti autori ha lasciato nel lettore Cammilli.

G.A.