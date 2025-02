"Nuovi alberi. Sono stato io a insistere"

"E’ grazie alla mia personale battaglia se l’amministrazione si è decisa a ripiantumazione alberi lungo la via Provinciale e anche in via Versilia". Il consigliere di Legalità e trasparenza, Enrico Ghiselli, riassume la vicenda e osserva come in certi tratti comunque le piante non siano state messe a dimora. "La soddisfazione è duplice – premette – perché da ambientalista ho dovuto lottare aspramente per ottenere questo risultato poiché a Forte dei Marmi era in uso che quando per vari motivi si perdeva un albero lungo una strada non si provvedeva alla ripiantumazione, adducendo (da parte dell’Ufficio Tecnico) che era vietato dal codice della strada e dal codice civile, ma si sarebbe provveduto a piantare l’albero in sostituzione in un campo di proprietà comunale. Ma ho preteso un parere legale che ha dato ragione a me per cui la amministrazione comunale ha dovuto prendere atto e quindi (seppur con molta calma visto che i pareri sono stati prodotti a luglio e a ottobre 2023) ho potuto (essendo a quel tempo, -fino a novembre 2024- delegato ai Lavori pubblici e all’ambiente) far procedere alla redazione dei progetti di ripiantumazione lungo le strade. Però – aggiunge – sia in via Provinciale che in via Versilia, ci sono punti nei quali non si è provveduto alla ripiantumazione per diverse decine di metri. Vorrei sapere quali siano le motivazioni: posso comprendere che se in precedenza vi erano alberi a distanza l’uno dall’altro di 5/6 metri si sia scelto di aumentare la distanza di qualche ulteriore metro (se scientificamente è dimostrata tale necessità per una migliore vita dell’albero), o se si è ritenuta una diversa collocazione di 1/2 metri per eventuali interferenze con accessi veicolari da migliorare ma non siamo in situazioni di questo tipo, ed allora è incomprensibile la situazione"