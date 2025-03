Nuovi alberi per ricordare il fortunale 2015

A dieci anni dal fortunale che colpì duramente il territorio, l’amministrazione comunale insieme alla Contrada Il Ponte organizzano una cerimonia stamani alle 10 nell’area comunale di via Olmi in gestione alla contrada, alla presenza del sindaco Bruno Murzi. Durante la cerimonia verranno piantumati nuovi alberi, donati su proposta de Il Ponte, come segno di continuità e di attenzione verso il patrimonio arboreo del Comune. Saranno presenti anche le classi terze delle scuole primarie Don Milani e Pascoli, invitate dall’assessore alla pubblica istruzione.

Il professor Fabrizio Cinelli, agronomo e consulente del Comune, racconterà ai ragazzi cosa accadde il 5 marzo 2015 e illustrerà il grande lavoro svolto negli anni per ripiantumare moltissimi alberi e ricostituire il patrimonio arboreo del territorio.