Nuove attività che aprono. Il re delle focaccine fa il bis

Il re delle focaccine gourmet raddoppia. Tommaso Mazzanti, titolare de All’Antico Vinaio, ha infatti ufficialmente annunciato di aver rilevato anche il fondo adiacente, sempre affacciato su piazza Garibaldi, dove un tempo si trovava il negozio di abbigliamento per bambini Le petit bateau. "Siamo alla terza stagione dell’Antico Vinaio al Forte – dice Mazzanti – quando ho aperto è stata una soddisfazione pazzesca, mi sono legato al territorio con una scelta più di cuore che di business. Poi ci ho preso casa, e adesso sono pronto al mio secondo negozio". Ancora mistero se si tratterà di una scommessa totalmente nuova oppure se sarà estensione dell’attuale. Intanto il movimento dei fondi si fa sentire, in vista della stagione. Lascia Borsalino la via Carducci, in via Montauti è invece pronto ad aprire Jacob Cohën specializzato in capi denim; addio dopo decenni al maxi store Benetton a due passi da piazza Marconi: qui si fa spazio infatti Falconeri.