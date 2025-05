Nuova società della salute. I sindaci lanciano la sfida

Si torna a parlare di Società della Salute, ente che secondo il sindaco Giorgio Del Ghingaro "fu una straordinaria intuizione toscana, realizzata con efficacia solo in alcune aree", e che, ha affermato nell’ambito del suo appello per la costruzione di un nuovo “Patto per la salute“, potrebbe ancora oggi rappresentare uno strumento "per l’integrazione tra i servizi sanitari e sociali". Questo passaggio, inserito in una più ampia riflessione sul futuro della sanità pubblica toscana, non è passato inosservata ai sindaci di Massarosa, Simona Barsotti; di Camaiore, Marcello Pierucci; di Stazzema, Maurizio Verona; che insieme al segretario del Pd Riccardo Brocchini e al vice segretario Alessandro Del Dotto , ricordano di quando, nel 2017, "Del Ghingaro si alleò con la destra di Mallegni per affondare la Società della Salute versiliese, facendola sciogliere".

"Scelta che – affermano – ha prodotto una perdita di risorse e opportunità per famiglie, pazienti e lavoratori dei settori sanitario e sociale. E che – proseguono – ha impedito alla Versilia di concorrere in bandi e assegnazioni di risorse che possiamo stimare intorno ai 2milioni di euro annui". "Tutto – sostengono i democratici – solo allo scopo di dar contro agli avversari, stare alla ribalta delle cronache e dimostrare di avere tutte le soluzioni in mano: e infatti, così, ha condannato la comunità di Viareggio e della Versilia all’irrilevanza politica nel lavoro su sociale e sanitario, che negli anni della sua presidenza (alla Conferenza dei sindaci dell’Area Vasta) ha portato a pochi e deludenti risultati". Ma convinti che la Società della Salute sia un’opportunità "per le famiglie e la gente della Versilia", i sindaci Dem lanciano "una sfida positiva al sindaco di Viareggio: Camaiore, Stazzema e Massarosa sono pronte a portare nei rispettivi consigli comunali, entro il 31 luglio 2025, un atto di indirizzo politico per la ricostituzione della Società della salute. L’amministrazione di Viareggio farà lo stesso o – domandano – si fermerà a proclami da campagna elettorale per le regionali?"