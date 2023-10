Nuova pensilina per la sosta alla stazione

Altro passo in avanti per attrezzare l’area circostante la stazione ferroviaria di Querceta di tutti quegli accorgimenti necessari a farne uno spazio funzionale. In questi giorni è stata infatti installata una pensilina con panchina a favore di quanti sono in attesa degli autobus e che potranno così trovare riparo dal sole e dalla pioggia. Si tratta di un’opera annunciata nei mesi scorsi, a completamento degli interventi di ristrutturazione della stazione e di riqualificazione dell’area.

L’amministrazione comunale aveva già provveduto alla posa in opera di un’altra pensilina, non prevista nel progetto delle Ferrovie, per quanti sono in attesa del servizio taxi.

Questa nuova struttura è donata dalla ditta Henraux sulla base di una convenzione e va così a completare i presidi necessari per quanti, in estate e in inverno, attendono l’arrivo degli autobus. "Un altro passo in avanti per rendere l’area esterna alla stazione ferroviaria perfettamente funzionale - spiega l’assessore al decoro urbano Adamo Bernardi - prima la pensilina per i fruitori del servizio taxi acquistata dal Comune, adesso questa finanziata dall’Henraux e nel frattempo, con la consulenza di un agronomo e del nostro ufficio lavori pubblici, abbiamo provveduto alla scelta degli alberi da piantumare, intervento questo a carico delle Ferrovie. Dopo aver preso in considerazione diverse specie di piante - aggiunge Bernardi - è stato deciso di scegliere i gelsi perché non raggiungono grandi altezze, sono resistenti agli agenti atmosferici, sopportano bene anche i periodi di siccità ed hanno una folta chioma capace di creare ampie aree d’ombra".