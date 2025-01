Nuova fognatura bianca. Ok al progetto d’indirizzo. Sul tavolo 300mila euro

Prosegue l’operazione di miglioramento della rete fognaria sulla costa. Nei giorni scorsi, l’amministrazione ha dato il via libera al progetto d’indirizzo per il secondo lotto di interventi su viale Marconi, per un investimento complessivo da 300mila euro. Il progetto è stato redatto "per migliorare il deflusso delle acque di pioggia e per garantire un migliore transitabilità e viabilità lungo la rete pubblica". Nello specifico, "è prevista la messa in opera di condotte fognarie di diverso diametro che serviranno come intervento propedeutico al completamento della rete fognaria bianca in via Marconi, tra via Rosso di San Secondo e via don Minzoni".

In sintesi, i lavori riguarderanno: scavi per la realizzazione della sede dove posare la tubazione e le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche; fornitura e posa in opera di tubazioni in Pvc di vario diametro, pozzetto in Cls, caditoie e chiusini in ghisa; riempimenti degli scavi con idonei materiali; realizzazione dell’asfaltatura lungo tutto il tracciato della nuova fognatura bianca. "Gli interventi fanno parte del progetto di recupero e valorizzazione del patrimonio stradale comunale esistente – si legge nel progetto – il cui obiettivo primario è quello di realizzare una serie di interventi di manutenzione straordinaria, di recupero e di risanamento del patrimonio stradale al fine di rendere sicura la circolazione dei veicoli, la sosta e il transito dei pedoni".

I cantieri saranno portati avanti "senza alcun effetto negativo sulle componenti ambientali o sulla salute dei cittadini. Le uniche interferenze con l’intorno si avranno in fase di esecuzione dei cantieri e riguarderanno la produzione di polveri e rumori, lo smaltimento dei rifiuti dovuti alle demolizioni e alle lavorazioni e il traffico di mezzi pesanti. Data l’entità dei lavori, si presume che l’impatto degli elementi sarà minimo, in particolare per quanto riguarda l’aumento di traffico pesante". L’iter, in base alle previsioni progettuali, durerà poco più di 400 giorni, comprendendo sia la fase burocratica di espletamento delle gare e di verifica del progetto, sia i cantieri veri e propri, per i quali è prevista una finestra temporale di circa sei mesi. RedViar