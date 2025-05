Nuova antenna alla Torraccia: "Raccoglieremo le firme"

Sebbene in ritardo di un mese, visto che i lavori sarebbero dovuti partire il 10 aprile, l’arrivo di un’antenna per cellulari della Iliad alla Torraccia ha suscitato tanta sorpresa e altrettanta preoccupazione. Residenti e attività commerciali hanno subito costituito un comitato spontaneo per raccogliere le firme, oltre a contattare un avvocato che seguirà la loro mobilitazione. Il cantiere ha preso il via giovedì mattina con scavi e recinzioni, mentre ieri è stata fatta la gettata di cemento (nella foto), tutto questo all’interno del terreno di un’azienda di marmo che costeggia, lato Viareggio, il raccordo tra via Torraccia e l’Aurelia.

"Nessuno ci ha avvertito di questa nuova antenna – si sfoga il neo comitato – e ci domandiamo come sia stato possibile concedere un intervento simile visto che a soli 300 metri, verso Massa, c’è un altro ripetitore in via San Bartolomeo. Il legale a cui ci siamo rivolti scriverà a Comune, Regione e Arpat per avere dei chiarimenti. Siamo preoccupati per gli effetti delle onde elettromagnetiche sulla salute e per i possibili sbalzi di tensione nelle attività limitrofe. In maniera informale siamo venuti a sapere che l’iter è partito otto mesi fa: esigiamo una risposta". Dal Comune, però, fanno sapere che quando un gestore prende accordi con un privato l’amministrazione pubblica ha ben pochi margini di manovra.

d.m.