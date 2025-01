Note romantiche. Al pianoforte. Mozart e Chopin

FORTE DEI MARMIViaggio nel Romanticismo con e il concerto per pianoforte con protagonista Cristina Di Lecce che anima l’atmosfera della vigilia della Befana. La pianista propone musiche di Mozart, Cajkovskij e Chopin. L’evento musicale è in calendario per domenica alle 21 Sala Ferrario Villa Bertelli. E’ consigliabile la prenotazione allo 0584 787251. Il nuovo appuntamento con la musica è per la vigilia dell’Epifania nella storica dimora della Perla della Versilia. Il titolo "Viaggio nel Romanticismo" anticipa la magia dell’interessante programma.

Protagonista la pianista Cristina Di Lecce (nella foto) giovane e talentuosa pianista pugliese che si è esibita in molti recital da solista e musica da camera in numerose città italiane e all’estero.Il suo curriculum vanta anche la partecipazione nella giuria di concorsi internazionali per giovani pianisti e in qualità di relatrice, a tre convegni sulla fisica del suono. Da diversi anni Cristina Di Lecce si dedica anche all’insegnamento del pianoforte e molti dei suoi studenti si sono distinti in numerosi concorsi.È ideatrice e direttrice artistica del festival "Margherita Classica" e coordinatrice artistica del Festival dell’Alta Murgia. A Villa Bertelli presenta musiche di Mozart Cajkovskij e Chopin. Nell’occasione la pianista proporrà un programma di impatto emozionale con la scelta di tre grandi autori che hanno scritto pagine musicali importanti.