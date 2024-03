Norma sulle piscine: "Punto di partenza per l’utilizzo dei pozzi"

"Decade l’obbligo annuale di svuotare le piscine private ad uso pubblico. Abbiamo appreso con soddisfazione del via libera della giunta regionale alla proposta di legge per la modifica della norma in materia di requisiti igienico sanitari, che consentirà lo svuotamente ogni tre anni e i controlli di sicurezza da parte degli imprenditori almeno 15 giorni prima dell’apertura" dichiara il presidente di Confesercenti Francesco Giannerini sulla novità normativa in vista della stagione estiva, che apre uno spiraglio positivo anche sull’utilizzo delle acque dei pozzi per docce e lavapiedi: "L’allaccio delle docce sulla spiaggia alla rete idrica porterebbe un problema di approvigionamento della risorse. Questo può invece essere un punto di partenza per autorizzare l’utilizzo dell’acqua dei pozzi".