"Non sprecate il tempo e imparate dagli errori"

Il professor Carlo Alberto Di Grazia ne ha visti di esami a scuola nel corso di una carriera prima di insegnante, poi di preside all’Itc Carlo Piaggia di Viareggio ultraquarantennale. La persona forse più indicata per dispensare qualche consiglio utile agli studenti e alunni di oggi.

Professore, come si vincono le paure a scuola?

"La paura si vince con il tempo. Bisogna pensare che gli esami, le interrogazioni, i compiti in classe non si preparano in una sola giornata di studio matto e disperato, ma studiando sempre e seguendo le lezioni".

Cose deve fare un ragazzo prima degli esami o di un compito?

Non dare retta agli amici, innanzitutto. Se si deve sbagliare meglio farlo sempre con la propria testa. Solo così si capiscono gli errori e si può correggerli e migliorare. Anche dei professori si deve diffidare. Molti sono bravi, ma altrettanti no. Uno studente deve cercare di individuare gli insegnanti bravi e avere e seguire i loro insegnamenti e suggerimenti".

Che ricorda ha di quando frequentava la scuola?

"Ricordi bellissimi. Ho avuto la fortuna di essere stato seguito da insegnante di livello e di avere compagni di classe bravi. Eravamo un bel gruppo. A scuola ci stavo davvero bene. Forse è per questo che poi ho scelto di insegnare.

E ci tornerebbe anche se oggi la scuola è molto cambiata?

"Vero, sono cambiate tante cose, ma ci tornerei anche subito mi chiamassero".