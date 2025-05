Non solo medicinali. Ecco la farmacia sociale

La vera missione? "Il personale dietro il bancone della farmacia comunale, è lì che avviene la comunicazione di primo livello con il cittadino". Il presidente dell’Azienda speciale farmaceutica Gianluca Duranti sintetizza così il dna sociale della struttura, spostata dal 2018 sull’Aurelia in zona Conad e capace, in questi anni, di moltiplicare scontrini e fatturato. Un modello che sarà oggetto di studio al convegno "Diamo alla tua salute il tempo che merita" che l’azienda ha promosso martedì alle 10 al Sant’Agostino con il patrocinio del Comune.

"Si parlerà di educazione sanitaria, prevenzione e promozione del benessere di comunità – spiega Duranti – dato che la farmacia è nata per tutelare la salute dei cittadini e ha ritrovato con forza la propria vocazione pubblica, diventando un presidio di prossimità essenziale nella vita quotidiana delle persone. È un modello di sanità territoriale sempre più integrato e orientato alla persona: è in farmacia, oggi, che si cercano i primi consigli di cura, informazioni chiare sui farmaci e la loro corretta posologia o la possibilità di eseguire screening di base". Tra i relatori sono attesi Franco Falorni (osservatore del Sistema farmacia), Nicola Posa (Shackleton group), Alessio Poli (Confservizi Cispel Toscana), Giulia Burchini (Regione), Andrea Porcaro D’Ambrosio (vicepresidente Assofarm) e Andrea Giacomelli (presidente Federfarma Toscana). "Dal suo trasferimento sull’Aurelia – ricorda il sindaco Alberto Giovannetti – la farmacia ha fatto un grosso salto di qualità. Non solo per il fatturato, cresciuto in modo esponenziale, ma anche come presidio fiduciario per la comunità, un supporto sicuro per le fasce più fragili che possono trovare difficoltà ad accedere direttamente ai servizi sanitari".