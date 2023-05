"Non siate intolleranti" Lettera ai residenti

"Cari residenti, non diventate intolleranti ad un luogo di sana aggregazione per i ragazzi". A scrivere una lettera aperta è Francesca Dal Torrione, mamma di Matteo Russo Fiorillo, il 22enne scomparso nel 2018 per una malattia e a cui è stato intitolato il campo da gioco di via Giannotti adesso oggetto delle lamentele dei residenti: tanto che l’amministrazione ha deciso di ridurre in parte l’orario di apertura. "Cari genitori,nonni e voi tutti – scrive – sono la mamma di Matteo Russo Fiorillo che da cinque anni non corre più con la sua tavoletta su quelle rampe: grazie agli amici con i quali condivideva la passione dello skate e alla voglia di condivisione di un luogo sicuro dove ritrovarsi amichevolmente, oggi quello spazio porta il suo nome. La vita frenetica, le difficoltà di ogni giorno ci portano a semplificare tutto a dare risposte e giudizi con leggerezza e da genitore l’ho fatto anche io: poi la vita cambia i progetti e il proprio vedere avanti. Per molti di voi quel vociare, quel pallone che rimbalza sono solo fastidio. Prendete solo un attimo del vostro tempo e pensate a quanto sia importante sapere dove i nostri ragazzi si ritrovano: un luogo dedicato solo a loro dove la noia si vince con lo sport, dove ci si confronta scherzando e giocando, e i cellulari dimenticati nelle tasche o negli zainetti. Non ci rendiamo complici – aggiunge – di un sistema che a poco a poco i toglie attenzioni, tolleranza e sensibilità: i luoghi, il tempo, le persone sono componenti fondamentali in un periodo della vita così delicato. Facciamo in modo che i nostri ragazzi ricordino quell’ora felice e non l’intolleranza di noi adulti"