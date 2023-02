"Noi residenti penalizzati Serve un piano"

Con il corso mascherato torna il problema parcheggi per chi abita in zona circuito. “I giorni di Carnevale - dice Stefano Vecciani, residente in via Carrara – sono diventati un incubo: la rimozione della propria auto che abbiamo dimenticato di spostare. Capisco l’importanza di lasciare le via di fuga per i mezzi di soccorso - sottolinea -, ma è giusto che tutta la via Buonarroti sia riservata agli ambulanti? È possibile che nessuno pensi al disagio di noi residenti che siamo costretti a parcheggiare quasi a Lido di Camaiore? Perché non si pensa a una area parcheggio per i soli residenti? Fatto sta che mi è stata portata via la macchina per la seconda volta e sono dovuto andare a recuperarla con multa allegata”.

Sollecitata arriva la risposta del vice presidente della Fondazione Carnevale Marco Szereny. “Le regole sono queste da anni - sottolinea -. Gli ambulanti devono avere lo spazio per parcheggiare i mezzi e la stessa cosa vale a maggior ragione per i mezzi di sicurezza. Immagino che i residenti in Passeggiata possano avere dei disagi nel giorno dei corsi, ma spero siano ripagati dal bene che ha la città intera nel vivere eventi così importanti. Io stesso, residente al Marco Polo, ho dovuto spostare la macchina per il rione, ma non mi lamento”.