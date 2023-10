"Noi e il resto del mondo naturale". Il ciclo di seminari di Legambiente

Il circolo Legambiente Versilia organizza tra ottobre e novembre un ciclo di seminari – ospitati nella sede dell’associazione ’L’uovo di Colombo’, in via Matteotti 180, dedicati al rapporto tra la nostra specie ed il resto del mondo naturale. Ad aprire il programma, domani alle 21, l’incontro “Tra la terra e il mare“ con Umberto Mazzantini, responsabile Mare per Legambiente Toscana, che approfondirà il tema della gestione delle spiagge tra esigenza di fruizione e rispetto di animali e piante che le abitano.

Si prosegue venerdì 10 novembre, sempre alle 21, con Marco Dinetti, responsabile ecologia urbana della Lipu, che affronterà la questione del “Verde urbano“ mirata alla conservazione della biodiversità, amica degli alberi e dell’avifauna. Infine, venerdì 28 novembre alle 21, Paolo Piacentini, presidente onorario di Federtrek, interverrà a proposito di "Noi e gli altri... animali". Per ciascun seminario sarà prevista un’esperienza sul campo nel sabato successivo, per verificare sul territorio gli argomenti trattati, anche con lo scopo di riflettere su proposte applicative per una migliore gestione delle risorse ambientali.

"Stiamo vivendo un’epoca piena di insicurezze e di incertezze, disorientati dall’incalzare della crisi climatica e ambientale, economica e sociale. Per questo – spiegano i rappresentanti di Legambiente Versilia – è necessario interrogarsi sulle responsabilità dei problemi e sulle loro possibili soluzioni, sul rapporto tra l’uomo e la natura e sulla necessità di adottare nuovi paradigmi di gestione del Pianeta. C’è bisogno di rinnovare il patto di convivenza con il mondo che ci circonda, in modo da

garantire la nostra sopravvivenza e quella degli altri esseri viventi a salvaguardia delle future generazioni".

I seminari sono gratuiti, ma è consigliata la preiscrizione dato il numero limitato dei posti. Per informazioni telefonare al numero 389-9231999 o scrivere a [email protected].