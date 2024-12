Nilo e Simonetta, nonni per scelta e per amore

Essere nonni per scelta. È quello che fanno Simonetta Stefanini e Nilo Mattugini, i “nonni per amore” responsabili dell’associazione il Cireneo che da tanti anni operano come volontari nelle scuole camaioresi. Per andare incontro ai genitori che lavorano, infatti, trattengono i piccoli studenti della scuola primaria IC Gaber nelle aule fino alle 14. "Durante questo lasso di tempo – spiegano – i bambini partecipano attivamente a progetti ideati da noi ed approvati dalla scuola. Adesso, per esempio, ci siamo dedicati al Natale e attraverso una storia dal titolo “Natale nel bosco incantato” (in foto), i bambini hanno dato vita a bellissimi lavoretti, tirando fuori tutta la loro creatività e manualità". Simonetta e Nilo hanno veramente un cuore grande ed una passione smisurata per i più piccoli, tanto che li portò nel 2010 a fondare l’associazione Cireneo per la tutela dei diritti dell’infanzia.

Sono partiti un po’ in sordina, organizzando un servizio di doposcuola, ma piano piano, con dedizione e sacrificio, si sono distinti per l’impegno civile e il loro gesto è arrivato fino al presidente Sergio Mattarella, che nel 2019 gli ha insigniti del titolo di Ufficiali dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: “Per l’esempio di accoglienza e disponibilità offerti in tema di tutela dell’infanzia”. I genitori degli alunni del Cireneo, ringraziano di cuore Simonetta e Nilo per l’impegno e la passione. Interviene anche la dirigente Sonia Imperatore: "Voglio esprimere il mio ringraziamento per il meritevole servizio di vigilanza che offrono. Nilo e Simonetta sono persone formidabili, uniche e dedite alla missione sociale e soprattutto molto competenti".

Eleonora Prayer