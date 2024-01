Niente diretta tv dai viali. E sui social è gia polemica

VIAREGGIO

Mancano tre giorni allo scoppio del triplice colpo di cannone in Piazza Mazzini, ma a scoppiare, invece, in questi giorni, sui social, sono le polemiche. "Per decisione della Fondazione Carnevale di Viareggio – scrive la pagina di 50news Versilia – i corsi mascherati 2024 potranno essere trasmessi in differita tre ore dopo l’inizio della sfilata".

È infatti alle 22.30 di ciascun giorno delle sfilate che 50news dà appuntamento, e NoiTv alle 21, ai viareggini, e non, che impossibilitati a essere presenti fisicamente, vorrebbero vivere, anche solo tramite il piccolo schermo, la magia delle maschere. Una politica, quella di non andare in diretta televisiva, scelta già dalla precedente presidenza a quella attuale, e che, dalla differita di un’ora, è arrivata a tre nell’ultimo anno. È infatti solo, o quasi, tramite le emittenti regionali che sarà possibile sintonizzarsi e seguire, senza necessariamente essere sul lungomare, lo spettacolo dei carri. "Ingiustizia! Vergognoso.." si legge in moltissimi commenti degli utenti Facebook al post del canale televisivo e tra quelli condivisi (e ri-condivisi) sui profili personali e sui gruppi dedicati a Viareggio. È una voce univoca, con ben poche eccezioni a difesa della Fondazione ("ha sicuramente le sue buone motivazioni", si legge in un altro commento), quella alzata dalle tastiere social degli account, che si fanno avvocati, difensori e paladini. Di chi "infermo in un letto, non aspettava altro di poter vedere il Carnevale tanto atteso", di "bambini e anziani che, alle 22.30, stanno per coricarsi e non potranno godersi il corso in tv" e di "chi, per questioni economiche, non potrà permettersi il biglietto e quella in televisione sarebbe stata l’unica maniera per partecipare allo spettacolo". Uno spettacolo che, se per l’ultima sfilata del 150esimo anniversario, tra verdetti e fuochi d’artificio, aveva concesso la diretta tv, per quella del 150+1, dovrà ancora decidere cosa fare.