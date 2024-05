Nicolosi e Vitali. Un concerto per piano e voce

Grande concerto per pianoforte e voce con due importanti interpreti nella Sala Ferrario di Villa Bertelli a Forte dei Marmi domani alle 21. Francesco Nicolosi, pianista di fama internazionale e il soprano Federica Vitali si esibiranno in una performance con musiche di Puccini Belli e Rossini. Nicolosi si è esibito nelle più importanti sale da concerto del mondo, dal Kennedy Center di Washington alla Queen Elizabeth Hall e Wigmore Hall di Londra. È invitato regolarmente a conferenze e convegni di musicologia internazionali ed è frequentemente presidente e membro di giuria in concorsi nazionali e internazionali pianistici e di canto. Docente universitario, attualmente ricopre la carica di Presidente della Commissione Musica del Ministero della Cultura.

Insieme a lui sul palco, Federica Vitali, apprezzata per la sua “voce di perla, molto bella ed emessa con grande intelligenza e perizia tecnica, pianissimi eterei, acuti folgoranti ed interpretazione personale”. È stata recentemente CioCioSan in Madama Butterfly a Malta, Cremona, Como, Bergamo, Pavia, ha debuttato come Leonora ne il Trovatore a Bologna con la regia di D.Livermore e la direzione di R.Palumbo ed è tornata a Malta con il ruolo di Mimì ne La Bohème. Tra gli impegni futuri ci sarà il debutto al teatro d’opera di Shanghai come Madama Butterfly e il debutto del ruolo di Maddalena di Coigny in Andrea Chenier a Pisa, Cremona, Brescia, Como, Pavia, Lucca, Rovigo. Ha svolto attività concertistica in Brasile, Russia, Cina, Giappone.

Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251