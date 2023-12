Nevica in spiaggia. Il Natale al Maitò

La proposta più originale a Natale? Al Maito’ per il pranzo sorprese da mille e una notte: a cominciare dalla nevicata da sogno a due passi dal mare che non mancherà di stupire chi entra. Fiocchi di neve dal cielo saranno infatti la presentazione più originale per chi vorrà trascorrere le festività a due passi dal mare. La giornata sarà poi allietata dalla performance musicale di Kavinya Ndumbu col suo quartetto internazionale. Poi ecco in slitta Babbo Natale, dalla grande tradizione teatrale Filistrucchi di Firenze, che dirigerà una imperdibile Maitombolata. Per info e prenotazioni 0584 1786242