Nervi tesi all’interno del Pd. Scambio di chat infuocate : "Un camaiorese a Viareggio?"

Mettetevi comodi. E, se non avete controindicazioni da parte del vostro nutrizionista, potete anche prendervi un pacchetto di noccioline o di popcorn. Eh sì. Talvolta la politica si può leggere (e raccontare) come uno spettacolo. E da queste parti lo è davvero. Soprattutto in casa del Pd.

Che accade? Il tema è collegato alla guerra dei rifiuti, ovvero alla battaglia legale tra Sea Ambiente e il Comune di Camaiore. Di per se un argomento in punta di diritto. Eppure le tensioni, come evidenzia la richiesta avanzata da RetiAmbiente di una sostituzione dell’avvocato Miracolo “reo“ di non voler sottoscrivere una transizione con l’amministrazione guidata dal sindaco Marcello Pierucci, fa emergere risvolti politici oltre che economici. Con quest’ultimi che di fatto sono strettamente legati ai primi. Se, infatti, Camaiore dovess’essere condannato a pagare Sea (che, lo ricordiamo, ha già incassato tre sentenze favorevoli) dovrebbe ricavare dal proprio bilancio quelle somme. E questo manda in fibrillazione i dem, schierati in difesa del ’’proprio’’ sindaco (Pierucci). E come potrebbe essere diversamente visto che di là (lato Viareggio) c’è il ’’nemico’’ Del Ghingaro? Solo che la partita è più complessa di quel che appare. Ad aiutarci è un insider che ci mostra le chat interne al Pd.

"Ci risiamo? Scontro Camaiore-Viareggio? Qualcuno vuol dividere i viareggini?

Si riprova con ununa camaiorese a Viareggio? Film già visto?".

Già, ma perché?

A mettere in allarme una parte degli iscritti viareggini al partito di via Regia alcune osservazioni che arrivavano, sempre via chat, da Camaiore. Poco prima, infatti, qualcuno o qualcuna (qui non interessa) suggeriva ai viareggini: "Fatevi dire chi sono, come sono stati scelti e da dove vengono i legali incaricati per difendere Sea (con lo smile che strizza l’occhiolino, ndr). E fatevi dire anche chi siede nel collegio dei revisori di GAIA. Uno scandalo. Fatevi dire anche a quanto ammontano ad oggi le spese legali dei contenziosi con Camaiore, siamo intorno ai 350 mila euro".

Temi che il segretario del Pd viareggino, Filippo Ciucci (foto), vorrà affrontare giovedì sera (ore 21, via Regia) quando è in programma l’assemblea comunale dove "il capogruppo, Dario Rossi, – osserva un iscritto – vorrà spiegare anche perché ha presentato un’interrogazione senza essersi confrontato all’interno del partito, dal momento che sposa le ragioni di Camaiore dimenticando che i soldi sono dei viareggini".

Forse è davvero il caso di comprare altri popcorn. Lo spettacolo continua.