Nella sale delle Grasce gli "stecchi" di Pacini

"Lo stecco usato per ‘rumare’ il colore è pittura". questa è la filosofia di Gianfranco Pacini (nella foto) artista nato in lucchesia protagonista della mostra "Stecchi. Segni di vita", che si inagura domani alle 17 nella sala delle Grasce . Emanuela Gennai, conduttrice e attrice, dialogherà con l’artista e i visitatori. Pacini trasforma il bastoncino usato per mescolare i colori in una metafora dell’essere umano: simbolo della semplicità lo stecco rappresenta l’uomo spogliato dal superfluo intriso del divino. La materia scartata dai costruttori diventa pietra angolare e rappresenta l’ultimo che sarà il primo. L’ispirazione di Pacini nasce dalla esperienza vissuta accanto ai campesinos sudamericani, gli "ultimi" che gli hanno insegnato la grandezza dell’umiltà.