Nella mente di Da Vinci: incontro a Villa Bertelli

“Nella mente prismatica di Leonardo da Vinci. I dipinti, i disegni, il Trattato della pittura“ è il titolo dell’incontro che si terrà oggi nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli, alle 17, con lo storico d’arte Davide Pugnana. Pugnana racconterà e riannoderà i fili che legano l’attività visiva di Leonardo a quella della sua scrittura teorica, declinata in bel volgare fiorentino, lampeggiante di annotazioni memorabili sul modo di trasformare il mondo in opera d’arte. Da un lato, la pratica figurativa, i disegni, i dipinti, e, dall’altro, la parola scritta che, sempre in Leonardo, si fa scavo nel meccanismo della propria visione e della propria mente. L’evento, a ingresso libero, è promosso e sponsorizzato da Giulio Garsia Financial Advisor. Per le prenotazioni è possibile chiamare il numero 0584787251.