Nella Collegiata concerto di musica sacra

La musica della solidarietà e del cuore. Nell’ambito delle iniziative sulla prevenzione oncologica e per stare vicino a chi soffre per una diagnosi di tumore stasera alle 21.15 la Chiesa della Collegiata S.Maria Assunta ospita un concerto per coro e orchestra che propone un repertorio ricco e articolato con musiche di Mozart e Haydn. L’invito è esteso a tutti. Nella splendida cornice della chiesa si esibiscono il coro della Società Filarmonica Pisana con il Coro Enrico Pappalettere del Liceo Dini di Pisa. La voce del concerto è quella del soprano Ilaria Casai.

Si esibisce l’Orchestra Sinfonietta di Pisa dell’Associazione San Francesco Aps, direttore Giovanni Del Vecchio. (foto)