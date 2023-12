Nella chiesa del Quercione il concerto di inizio

Domani alle 17.30 nella Chiesa del Quercione in occasione della festa del Comune si terrà il Concerto di apertura con la partecipazione della Filarmonica “G.Pacini“ di Quiesa affiancata dal Gruppo Folk “La Sorgente “ e con la partecipazione del tenore Giuseppe Marcucci. Un pomeriggio di musica che diventa un evento per stare insieme e partecipare alle iniziative per le celebrazioni. Alla fine del concerto è previsto un brindisi. Nel concerto verrà eseguito anche l’Inno di Massarosa. Testo composto da Luciana Mei nel 2015. Il Comune di Massarosa è stato tra i primi a avere un proprio inno, la musica è di Giuseppe Bertolani. "Ho scritto questo inno per celebrare il nostro territorio", spiega Luciana Mei.

m.n.