Nel segno della continuità. Nuovo primario a nefrologia

Entra in servizio oggi il nuovo direttore dell’unità operativa di nefrologia e dialisi dell’ospedale Versilia: si tratta di Massimiliano Migliori, nominato per questa importante funzione, a seguito di procedura concorsuale, dalla direttrice generale Asl Maria Letizia Casani.

Dopo la laurea conseguita all’università di Pisa nel 1994, il dottor Migliori si è specializzato in nefrologia medica, sempre all’ateneo pisano, nel 1998. Dal 1999 al 2003 ha svolto attività di ricerca al dipartimento di neuroscienze (sezione di farmacologia) dell’università di Pisa, occupandosi di studi sulla farmacologia, tossicologia e immunoterapia renale, con particolare riferimento a modelli sperimentali, colture cellulari, tecniche di biologia molecolare e immunoistochimica e microscopia ottica ed elettronica applicate alla patologia renale. Dopo vari incarichi in Versilia legati alla continuità assistenziale e alla specialistica ambulatoriale e ospedaliera, a partire dal 2007 e fino ad oggi ha svolto l’attività di medico specialista nefrologo al Versilia. Dal 2015 ha portato avanti anche l’incarico di alta specializzazione “Ecografia nefrologica interventistica”.

"Ringrazio la direzione aziendale – commenta Migliori – per la fiducia e per la considerazione. Lavorerò con impegno per coordinare e far funzionare in maniera adeguata questo delicato settore dell’ospedale, in continuità con l’attività dei precedenti responsabili tra cui in particolare il dottor Vincenzo Panichi. Viste le difficoltà che si registrano in questo frangente, anche in ambito nefrologico, per il reperimento del personale, punteremo a migliorare l’attività in rete con le altre nefrologie del dipartimento aziendale, ad esempio per quanto riguarda gli accessi vascolari, che rappresentano un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale dell’ospedale Versilia".