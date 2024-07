Nel ricordo di Emma e Leonardo. Un contributo alle associazioni impegnate ogni giorno nel soccorso

La mattina del 4 luglio di un anno fa, quando dalla centrale del 118 arrivò la richiesta di soccorso, i volontari della Croce Verde e della Croce Rossa, insieme all’automedica, corsero in via dei Pescatori. E si scontrarono con un dolore immenso: due giovani gravemente feriti in un incidente stradale. Erano Emma Genovali e Leonardo Brown. I soccorritori fecero tutto ciò che c’era da fare, seguendo il protocollo di primo soccorso. E lo fecero con il cuore. Cercando di rafforzare il sottile filo della speranza che legava alla vita i due giovani innamorati, stringendo le loro mani e abbracciando la paura e lo sgomento delle loro famiglie. Con lo spirito di servizio e l’umanità con cui, ogni giorno, il volontariato si muove. Là dove chiunque abbia bisogno.

Ed è proprio alle due associazioni di volontariato che la onlus “Vivi con Leo & Emma“ – nata nel ricordo dei due giovani, scomparsi a due mesi di distanza l’uno dall’altra – ha voluto devolvere un contributo di duemila euro ciascuna, ovvero il ricavato dell’evento (A)mare organizzato sulla spiaggia del Muraglione della Darsena ad una anno dalla tragedia, "in segno di riconoscimento per lo straordinario intervento prestato in occasione dell’incidente" spiegano. "In quei momenti difficili – proseguono le famiglie e gli amici di Emma & Leo – i volontari si sono presi cura con grande empatia dei nostri ragazzi e di noi familiari". La donazione contribuirà all’acquisto di una nuova ambulanza per la Croce Verde, presieduta da Carla Vivoli, e di mezzi salvavita per la Croce Rossa, con Gianluca Molco alla guida . Contribuirà a rafforzare quel presidio sociale che, ogni giorno, corre per irrobustire il filo della speranza.

Ieri mattina, in occasione della consegna dell’assegno alla Croce Rossa, la mamma di Leonardo, Emanuela Guidi Pardini, si è affacciata per la prima volta nell’ambulanza che soccorse suo figlio: "Ricordo ancora il portellone che si chiudeva, mentre io rimanevo lì a pregare, a sperare e chiedere aiuto ininterrottamente" ha scritto sulla sua pagina Facebook. "Guardavo quella porta posteriore, cercando conforto e risposte. E di vederti uscire con il tuo splendido sorriso". "Anche se non posso più abbracciati fisicamente sento che la tua anima è sempre con me, guidandomi e proteggendomi. Mi hai insegnato che la vita continua, in modi che non sempre possiamo comprendere, ma che - conclude – -possiamo sentire profondamente".

Martina Del Chicca