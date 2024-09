Natività di Maria. Valpromaro si veste a festa

La comunità di Valpromaro, nelle Seimiglia di Camaiore, si raccoglie per le celebrazioni della Natività di Maria. In paese la ricorrenza è legata alla devozione alla Madonnina del Canale, sacra edicola lungo le sponde del Torrente Renipoli, immersa nel verde, nel silenzio e nella pace della stretta valle sopra il paese. La storia della festa risale al 1902, quando l’allora parroco Don Albino Moretti, accompagnato dai ragazzi del paese, pose sulle ripide e ombrose sponde del Renipoli, una piccola statua della Madonna. In quel luogo divenne meta costante di pellegrinaggi e di intensa spiritualità. La festa, che coincide con la Natività di Maria, ha visto negli anni un crescente e rinnovato interesse da parte della comunità. Oggi alle 9,30 santa messa nella chiesa parrocchiale; alle 16 il momento più forte con la celebrazione Eucaristica all’Edicola della Madonnina celebrata dal parroco della chiesa di San Martino don Alessandro Gianni. Alle 17 festa in piazza: convivialità, condivisione e incontro. Dalle 17.30 musica con Onda Acustica e danze popolari dal mondo. Presenti la Cooperativa di Comunità il Girasole con sede alla ex Scuola Elementare di Valpromaro e il Rione Montemagno-Seimiglia con i giochi storici del palio. Il comitato paesano ringrazia chi ha contribuito alla riuscita della festa e invita i cittadini a partecipare a questa domenica particolare. Il comitato ringrazia i paesani che in queste settimane hanno provveduto ai lavori di straordinaria manutenzione del sentiero della Madonnina che grazie all’impegno di molti mantiene durante l’anno la suggestione e la gradevolezza di un percorso immerso nel verde della valle del Renipoli.

m.n.