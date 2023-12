"Natale, una programmazione con iniziative frettolose". Simone Tonini (Pd): "Le frazioni sono ormai di serie B"

"L’amministrazione comunale per il periodo natalizio ha mancato di organizzazione e di coinvolgimento, soprattutto nelle frazioni". Il segretario Pd, Simone Tonini, segue il malcontento espresso da Filippo Di Bartola che ha protestato per la Caranna al buio. "Illuminazione ed eventi quasi esclusivamente nel centro – dice Tonini – trascurando il resto del paese; il montaggio tardivo delle luminarie sul viale e una inesistente promozione. Vittoria Apuane, Vaiana, Caranna, il viale Morin, sono trascurate: lo si vede dalle opere pubbliche, dall’illuminazione natalizia, dalla filodiffusione concentrata in piazza Garibaldi come dalla chiusura delle farmacie in determinati periodi. Non si può cominciare a parlare di illuminazioni natalizie a novembre e non si può pretendere di definire il Natale una “mini stagione turistica” se non è il Comune a dare l’esempio e investire".