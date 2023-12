Natale in Cittadella. Arriva il "Circo Dylan"

VIAREGGIO

È Natale alla Cittadella del Carnevale di Viareggio con gli spettacoli del Circo Dylan, tutti i giorni alle 16 da venerdì 22 dicembre fino al 7 gennaio. In scena numeri di giocoleria, di contorsionismo, di comicità ed i personaggi dei cartoni animati più amati dai bambini coinvolgeranno le famiglie in uno show che ha come filo conduttore il Natale e le sue magiche atmosfere. Biglietto unico 5 euro. Il Circo Dylan vanta una lunga storia familiare. I fratelli Kevin e Dylan Niemen sono la quinta generazione di una dinastia che ha lontane radici nello spettacolo circense.

Con il biglietto di ingresso al circo prezzi scontati per le attività in Cittadella. Biglietto speciale a 4 euro per il laboratorio della cartapesta a tema natalizio del 23 dicembre (ore 15, età minima 5 anni, su prenotazione) e laboratorio di colore “Gatto Befanotto” del 5 gennaio (ore 15, età minima 6 anni, su prenotazione).

Biglietti speciali a 7 euro per i ragazzi dagli 11 anni di età e a 5 euro per i bambini dai 6 ai 10 anni che parteciperanno alla visita guidata al Museo del Carnevale il 30 dicembre (alle ore 15); gratis under 5. Infine biglietto ridotto a 3 euro per tutti coloro che visiteranno il Museo del Carnevale presentando il biglietto del Circo.

In piazza Burlamacco la Giostra Viareggina, in Cittadella è aperta il sabato e la domenica dalle 10 alle 19 e dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.