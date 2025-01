Natale in città, tra accoglienza e turisti: "Il successo è frutto del lavoro di squadra"

Un bilancio finale positivo, quello di una città che in queste settimane si è presentata, accogliente, con la presenza di molti turisti che hanno a loro volta manifestato grande apprezzamento per quanto hanno trovato. "Il merito di tutto questo è da attribuire a più soggetti: Il Comune, con le sue installazioni e gli eventi; i privati, e pensiamo in particolare ai principali hotel, che con le loro bellissime illuminazioni hanno contribuito a render ancora più calorosa la città, ma anche all’albero di Natale di Farmaè sempre in piazza Mazzini; i commercianti, con la collaborazione fra operatori della Passeggiata e del centro", afferma Piero Bertolani, presidente di Confcommercio. "Un doveroso ringraziamento dunque a tutti i protagonisti di questo bel Natale – prosegue Bertolani -, con una menzione speciale per il presidente del nostro Ccn della Passeggiata Alessandro Fontana e la responsabile dell’associazione Commercianti del Centro Federica Sonnoli, principali artefici di questa nuova sinergia fra commercianti che ha messo assieme oltre 160 negozi viareggini. Un bel punto di partenza auspicando che possa crescere sempre di più, ampliando la collaborazione fra pubblico e privato".