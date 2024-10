Nasce un nuovo mercato contadino. E così a Bicchio si anima la piazza

Dalla voglia di ritrovarsi tra “vicini“, che nella frenesia di questo tempo sembrano, troppo spesso, lontani. Dalla necessità di avvicinare i servizi ai cittadini, mentre le botteghe di periferia spariscono e anche fare la spesa sotto casa, per chi non ha a disposizione un’auto, diventa un’impresa. E infine dalla volontà di promuovere i prodotti del territorio, quelli a chilometro zero, che conservano un sapore autentico. Nasce con queste intenzioni, a Bicchio, un nuovo mercato rionale contadino. In via sperimentale, e a cadenza settimanale. Su impulso del comitato di quartiere presieduto da Stefania Maffei, con il sostegno dell’assessore al commercio Alessandro Meciani e il supporto della Cia con Massimo Gay."E poi infondo – dice Stefania Bezzini, segreteria del Comitato Bicchio – il nostro è uno dei pochi quartieri della città senza un mercato...".

Rione di passeggio, tra Viareggio e Torre del Lago, Bicchio è cresciuto nei decenni ai bordi della via Aurelia allargandosi negli spazi che un tempo erano della campagna. E nella spinta del suo Comitato ha trovato, pian piano, anche un’identità.

Da quest’anno ha una maschera, Bicchiolino, immaginata da un bambino, che colora il Carnevale rionale; una festa per celebrare ogni stagione dell’anno; la prossima sarà quella di Natale l’8 dicembre; e poi una piazza, dell’Amicizia, intorno a cui poter costruire uno spirito di comunità. "E abbiamo pensato che un mercato agricolo, che alla fine rispecchia anche le radici del quartiere – prosegue Bezzini –, in questo percorso potesse avere un ruolo cruciale. Perché al mercato ci si incontra, si scambiano quattro chiacchiere, e si possono trovare prodotti genuini. Per questo abbiamo avanzato la proposta all’assessore Meciani, che l’ha subito accolta".

Con la delibera dell’11 ottobre la giunta Del Ghingaro ha approvato infatti il disciplinare del nuovo mercato contadino di Cia, "con l’obiettivo – si legge – di favorire la valorizzazione del territorio comunale, e occasioni di diretto contatto tra produttori e consumatori quale metodo efficace per sostenere le piccole imprese agricole, offrire ai consumatori prezzi competitivi e prodotti di qualità, ridurre la filiera agricola con evidenti riflessi positivi sulla tutela dell’ambiente".

Nelle prossime settimane, con la collaborazione della Confederazione italiana degli agricoltori, verrà definito il programma, "E indicativamente – prosegue Bezzini – il mercato dovrebbe svolgersi ogni venerdì mattina. Ci auguriamo che tante aziende agricole del territorio, anche di Bicchio, partecipino. E allo stesso modo speriamo che i residenti possano vivere questo nuovo mercato e la piazza del quartiere". Che l’8 dicembre ospiterà anche l’ormai tradizionale festa di Natale: "Ad aprire la lunga giornata sarà la banda, poi ci saranno i banchi del mercatino dell’artigianato e al tramonto – conclude la segretaria del Comitato – l’accensione dell’albero". Con tutto il quartiere riunito attorno, come una famiglia.