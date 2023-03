Nas e Asl nelle scuole Il servizio delle mense supera tutti gli esami

La qualità del servizio mensa è stata certificata con verifiche distinte dai Nas e dall’Asl. Il nucleo antisofisticazione e sanità dei carabinieri ha proceduto a un controllo a campione su scala nazionale che ha coinvolto pure Massarosa, e che è stato superato senza problemi. Inoltre, l’Asl ha condotto verifiche che hanno dato esito positivo e l’attestazione di un’attenzione ottimale all’igiene, alla sanificazione e all’organizzazione degli ambienti.

"L’operazione, scattata su tutto il territorio nazionale, ha rilevato irregolarità in una mensa scolastica su tre mentre a Massarosa tutto regolare – commenta l’assessore alla scuola Mario Navari –; un’ulteriore verifica che promuove il servizio oltre a quella importantissima dei componenti della Commissione coordinamento comitati mensa che ringrazio per il fondamentale lavoro di monitoraggio del servizio a tutela delle famiglie e dei ragazzi". La commissione è stata nominata poche settimane fa e si è già riunita per condividere il percorso fatto finora e progettare i prossimi impegni. Oltre ai membri istituzionali come l’assessore alla scuola Navari, il dirigente del settore scuola e un docente designato da ciascun Istituto, la commissione è composta da un rappresentante per ciascun comitato mensa. "La qualità dl servizio è un obiettivo primario soprattutto quando si parla di mensa scolastica – sottolinea la sindaca Simona Barsotti – e avere da soggetti diversi e a vari livelli riscontri positivi è importante. Il monitoraggio ed i controlli continueranno – assicura il primo cittadino massarosese – per cercare sempre di migliorare ancora di più il servizio".