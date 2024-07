Musica sotto le stelle. La mini rassegna della Fisarmonica

Sono tre i concerti che la Filarmonica di Capezzano Monte (foto) patrocinio del Comune e collaborazione dell’associazione Musica Viva, presenta “sotto le stelle” a partecipazione gratuita. Fa tappa in centro storico, sulla Marina e in collina. Inaugura la stasera alle 21.15 l’esibizione nel Chiostro di Sant’Agostino, con brani di compositori come Nicola Piovani, Hans Zimmer e Ennio Morricone e Giacomo Puccini, per lasciare spazio domenica al secondo concerto il 4 agosto in piazza XXIV Maggio a Tonfano. Ultimo evento venerdì 9 al parco “Arte e Solidarietà” di Capezzano Monte. Nei concerti i musicisti della Filarmonica saranno accompagnati da Stella Chiara Cattaneo, violinista.