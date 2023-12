Musica Live. Ricco weekend. Solisti e band

Long weekend di concerti che abbraccia Natale. Si parte stasera con “Musica al Cro” di Pietrasanta con “Cantando e parlando di America-Latina” con Lucia Lorenzi, il cui principale campo di interesse è l’opera della cantante e poetessa cilena Violeta Parra sulla quale ha scritto per convegni in Italia e all’estero. Domani al Sakay Ristobar a Lido gli Arte Experience per una full immersion di blues: duo composto da Slava Kopitsa e Anacleto Orlandi. Il fine settimana del Bar Centro a Piano di Conca ha come protagonista la cantante italo-brasiliana Amanda Batista ,venerdì e sabato accompagnata da Pablo Gigliotti e domenica dal pianoforte di Sandro Paoli. Al Corsaro Rosso al Vialone i Tossic Live che festeggiano 35 anni di concerti. Al Vegas sulla Marina serata modern metal con i Distimia. Al Freesound a Montramito il duo 2Night. Al Gob di Bicchio Mille Punti, band di disco music all’italiana con quel tocco di psichedelia e funk che fa sognare e racconta la malinconia dei ricordi e la bellezza della vita. Serata d’élite al ristorante Da Alex a Marina con i De La Tour Starlight Trio e al live music show con la voce di Giorgia della Torre. Sabato jam session blues del Sakay a Lido. Il Freesound proseguirà con le canzoni dei Beatles e la cover band The Rooftop che si alternerà alla Cao-Bao rock band. Il Vegas andrà avanti con il rock demenziale dei Petti Rozzi. Chi vuol cantare potrà farlo al Sunset Sea sulla Marina di Torre del Lago con Maurizio in consolle. Domenica pianobar A Casa Mia a Bicchio con Roby alle tastiere. A Natale si tornerà bambini e ragazzi al Corsaro con la musica degli Alvin Star ( foto ) con le sigle dei cartoni animati.

Dario Pecchia