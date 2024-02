Musica live allo scientifico. Conclusa la cogestione

VIAREGGIO

La musica ha risuonato ieri per tutta al mattina nel cortile del liceo scientifico “Barsanti e Matteucci”. Si sono conclusi così, con un lungo momento musicale, i giorni di cogestione, che ormai per tradizione, accompagnano il martedì di Carnevale.

Da mercoledì a sabato sono stati infatti gli studenti a ‘decidere’ le attività da svolgere nelle mattinate e sono emerse le loro passioni: la musica, il canto, il disegno, i giochi di ruolo e i tornei sportivi. Non sono mancati anche gli interventi di esperti esterni sui cambiamenti climatici o sull’orientamento universitario, ma le attività espressive e sportive hanno avuto il maggior gradimento. È stato realizzato un murale in una delle poche aule non colorate dell’edificio, ispirato al tema della pace, ispirandosi agli omini di Keith Haring.

Il concerto è cominciato con la musica da disco ad alto volume, quindi uno spazio per i gruppi esterni come gli “Wez”: Andrea Taddei, in arte Toad, è il cantante di musica pop, voce di un gruppo di cinque giovani da 20 ai 23 anni, viareggini e torrelaghesi, cha hanno già esperienza di concerti in giro per l’Italia: "Siamo contenti di essere stati chiamati qui al liceo e dell’accoglienza che abbiamo ricevuto", ci dice dopo aver appena eseguito un brano di Francesco Guccini. Quindi si è esibito il gruppo musicale del liceo, Andrea Grazzini ha cantato imbracciando la chitarra elettrica, accompagnato al basso da Anna Russo, alla batteria da Paolo Grazzini e da Marco Briozzo. Altri studenti si sono alternati alle tastiere.

Alla fine della mattinata c’è stato lo spazio per le premiazioni, anzitutto quelle sportive: per il torneo di pallavolo in vetta alla classifica la classe V G, seguita dalla V A, IV A. III I. Il torneo di tennis tavolo è stato vinto da Nicolò Luchetti della III C, dietro di lui, Brando Battista Righi della I D, Pietro Tofanelli della III C, Miro Fiorini della II F.

Premio Fair Play a Valentino Quinci della IV A, miglior giocatore per le classi terze Filippo D’Andrea, per le classi quarte Elia Bertola, per le classi quinte Francesco Marchetti. Un riconoscimento per un infortunio a Mirko Pucci della III I. Gli insegnanti di scienze motorie si sono detti molto soddisfatti del lavoro svolto in questi giorni, in collaborazione con gli studenti rappresentanti di istituto e responsabili della cogestione.

C.S.