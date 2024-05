Musica fino alle 2. Ma solo col limitatore

Dal 1 luglio al 30 settembre I locali potranno fare musica fino alle 2 di notte ma solo installando apparecchi tarati per non superare i limiti stabiliti e collegati direttamente con la polizia municipale. E’ la novità dell’ordinanza sperimentale firmata dal sindaco Bruno Murzi sulla disciplina sia all’interno che all’esterno dei pubblici esercizi. "Riconosciamo l’importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività d somministrazione – sottolinea l’amministrazione comunale – però va tutelato il rispetto della quiete pubblica particolarmente nelle ore notturne. Pertanto sarà consentita la diffusione della musica all’interno e all’esterno dei locali oltre la mezzanotte fino alle 2 massimo, solo a chi si doterà di un apparecchio limitatore. La prossima settimana abbiamo concordato con gli esercenti una prova sull’utilizzo degli strumenti".

In caso il proprietario/gestore del locale voglia diffondere musica fino alle 2, è obbligato a presentare una documentazione di impatto acustico al Settore Ambiente del Comune redatta da tecnico competente in acustica ambientale. Lo stesso apparato fonometrico sarà dotato di sigilli antimanomissione da parte della polizia municipale con il supporto tecnico di Arpat. E’ possibile l’utilizzo di unità microfoniche per effettuare animazion vocale compreso piano bar, concertini, Karaoke etc dalle 19 fino alle 24 unicamente per quelle attività che dispongono del sistema fonometrico e di un sistema di limitazione. Pertanto Dalle 19 e fino alle 24 nei pubblici esercizi ed attività similari che non intendono dotarsi di apparecchio limitatore è possibile diffondere solo “musica di sottofondo” attraverso il funzionamento di tv o apparati radio o impianti elettroacustici

Fra.Na.