Musica e Parole. Fabio Concato apre la rassegna

Parte la rassegna "Musica e Parole", tredicesima edizione, il primo concerto di una carrellata di eventi che negli anni hanno portato sul palcoscenico del Teatro comunale della Piccola Atene artisti che hanno scritto pagine della storia dei testi e della musica italiana negli anni 70-80. A dare il via alla rassegna è Fabio Concato (nella foto) cantautore poetico e intimista, mai sopra le righe, pacato nei modi e nelle interpretazioni acclamato ancora oggi nei palazzetti e nei teatri. Sul palcoscenico Fabio Concato (appuntamento giovedì 27 alle 21.15) che si esibisce accompagnato dai suoi musicisti. L’ingresso per questa tredicesima edizione resta libero, ma non è escluso che il prossimo anno questa opportunità venga cambiata. La rassegna "Musica e Parole" è una creatura di Franca Dini che da anni si è impegnata nell’organizzare la rassegna che può contare sulla collaborazione e il supporto delle istituzioni: Regione Toscana, Comune di Pietrasanta, Fondazione Versiliana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte, Banca Versilia Lunigiana Garfagnana Mutua Bvlg. Gli sponsor istituzionali sono affiancati da sponsor privati che sostengono la rassegna.

"Anche questo anno ringrazio di cuore le istituzioni che mi seguono in questo viaggio della musica e gli sponsor privati che mi permettono di organizzare la rassegna" dice Franca Dini.

maria nudi