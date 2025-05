Musica e ironia. Il ciclone Jannacci al teatro Eden

Sarà un mix di musica e ironia, formula che tanta fortuna aveva portato a suo padre, l’indimenticato cantautore Enzo Jannacci. Il ciclone Paolo Jannacci (nella foto), insieme alla sua band, è pronto a riscaldare il teatro Eden stasera alle 21 con una tappa dello spettacolo "In concerto con Enzo", che si preannuncia pieno di poetica e musica. Oltre a dare tutta la sua energia suonando il pianoforte in trio o in quartetto, Paolo ricorderà infatti Enzo a chi lo conosce e cercherà di farlo apprezzare a chi non ha mai sentito parlare di lui con questo omaggio speciale.

Con lui sul palco ci saranno anche Stefano Bagnoli (batteria e percussioni), Marco Ricci (contrabbasso e basso elettrico) e Daniele Moretto (tromba-flicorno e cori). Un concerto che unisce il repertorio jazz originale di Paolo alle indimenticabili canzoni di Enzo più amate dal pubblico e dalla famiglia Jannacci, tra aneddoti e canzoni. "Tantissimi amici – dice Paolo – hanno chiesto di potermi ascoltare in concerto, facendo vivere ancora le canzoni del papà, sapendo che io fossi la persona più indicata per farlo. Durante lo spettacolo non ci saranno tanti fronzoli; solo il reale della musica, che spero arrivi dritta al cuore di chi l’ascolta".

I biglietti costano 15 euro, ridotto 13 euro per over 65 e tesserati Coop e ridotto giovani 8 euro (under 30, possessori della Carta studente della Toscana e studenti universitari), e possono essere acquistati al teatro Jenco e al teatro Eden dalle 17,30 alle 21,30, a La Zattera (viale Margherita 1) dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30, e alla tabaccheria Almisio (via Fratti 240) allo 0584-359322. Info su www.puccinifestival.it e www.vivaticket.com