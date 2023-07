Musica e cuore Gran concerto a Villa Bertelli

Gran concerto del Cuore tra i romantici lecci di Villa Bertelli dove sabato alle 21 la musica diventa linguaggio di solidarietà. Il ricavato della serata sarà devoluto a Fondazione Monasterio. Il ricavato andrà all’Ospedale del Cuore di Massa e all’ospedale San Cataldo -Cnr di Pisa. La serata è realizzata con la collaborazione del Comune e il sostegno del Gruppo Audi Brotini. La meravigliosa voce del soprano Daniela Di Pippo regalerà una serata speciale. La star della musica lirica sarà accompagnata da Giambattista Pianezzola, violino, Silvano Scanziani, oboe, Luigi Magistrelli, clarinetto, e Loris Aldo Peverada pianoforte. Daniela Di Pippo interpreterà, tra le altre, arie di Giacomo Puccini, Alfredo Catalani, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, ma anche brani di contemporanei come Nicola Piovani ed Ennio Morricone. Non mancherà un omaggio finale del soprano. "L’impegno di Fondazione Monasterio per la ricerca applicata alla cura e per l’innovazione è continuo. Proprio per questo iniziative come il Gran Concerto sono preziosissime per noi, perchè non solo rinsaldano il rapporto tra i nostri ospedali e il territorio, ma consentono di raccogliere fondi che Monasterio destina appunto alla innovazione in un percorso di continuo miglioramento della qualità e della sicurezza dei pazienti che rimane il cuore della nostra azione di ogni giorno", spiega Marco Torre, direttore generale della Fondazione Monasterio. Biglietti posto unico, offerta minima 20 euro, gradita la prenotazione alla biglietteria di Villa Bertelli 0584.787251 dalle 16. Un piccolo gesto di solidarietà per donare un sorriso in più a due importanti realtà sanitarie.

Maria Nudi