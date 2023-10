Musica dal vivo. Solisti e band nel weekend

Proseguono le belle giornate e continuano gli happening con i concerti nei locali della Versilia. Si inizia stasera all’Indian Club al Varignano con il pianobar con Roby alle tastiere. Al Sakay Ristobar a Lido inedito per la nostra riviera con King Rosetti e il suo blues, rock and roll, canzoni inedite e storie. Domani riapre il Free Sound Live Club a Montramito con l’omaggio ai Led Zeppelin dei Blow my Zeppelin del frontman Cosimo Crott mentre “La sala prove del Sakay” ospiterà Marco Rivals accompagnato da Flilippo Antonini. Al Garnish a Viareggio novità con il duo acustico dei Sima (nella foto) tra rock, pop, soul composto da Marta Michelle Menicucci voce e Chrys Nevoni chitarra e cori. Al Bar Centro a Piano di Conca soul e bossanova night con la voce di Amanda Batista, cantante di origine brasiliane che ha già sfornato diverse canzoni, accompagnata da Vincet Bramanti alla chitarra. Al Gob di Bicchio serata stoner, psych e doom con due talenti emergenti dalla scena statunitense su Magnetic Eye Record: Heavy Temple, Philadelphia, e Howling Giant Nashville.E venerdì proseguirà la rassegna “Ottobre Rosso” alla Casa del Popolo di Solaio con il reading-concerto tratto dal nuovo romanzo di Massimo Bubola “Sognai talmente forte” (Mondadori 2022). Sul palco sarà affiancato dalla voce folk di Lucia Miller. I suoi brani, molti scritti nei testi e nelle musiche in collaborazione con Fabrizio De André, fanno parte della cultura popolare italiana. Sabato si inizia con la jam session blues del Sakay. Chi vuol cantare o esibirsi appuntamento al ristorante Sunset Sea sulla Marina di Torre del Lago con Maurizio in consolle.

D.P.