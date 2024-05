Musica, cibo e bellezza. Ecco l’estate di Tonfano. Pioggia di eventi all’Agorà

Il battesimo è previsto oggi con il mercatino dell’antiquariato. Dando il via a una lunga estate che a Tonfano si preannuncia ricca di eventi e novità, tra musica, eventi per bambini, omaggi a Puccini e Battisti, degustazione di vini, tornei di burraco, fino alla prima edizione estiva del format “Musica e parole“ e la chiusura affidata ai Dik Dik. Un palinsesto tutto da vivere quello presentato ieri al Caffè Margherita di Tonfano da Franca Dini e Claudio Sottili, direttori artistici del programma estivo che si terrà all’Agorà, tra via Versilia e piazza XXIV Maggio.

La piazza, innanzitutto, ospiterà l’antiquariato (a cura di Comune e Marina eventi) domani e domenica, 22-23 giugno, 27-28 luglio e 24-25 agosto, dalle 9 alle 19 (a giugno, luglio e agosto il sabato fino alle 23). Passando invece all’Agorà, il 3 luglio la nota dj cesenate Giulia Regain, il 5 luglio sfilata di moda dell’agenzia Tonini eventi, il 6 omaggio a Lucio Battisti a cura di Piero Maremmani, il 7 esibizione finale scuola di musica “Il Musicante”, il 13 luglio festival di musica per bambini, il 16 primo evento di “Musica e parole“ (di Franca Dini) con Rosanna Fratello, il 21 omaggio a Giacomo Puccini con il soprano Alida Berti, il 26 The lost nome band live, il 27 festival di musica bambini e il 28 omaggio a Giacomo Puccini con il soprano Maria Novella Malfatti. Il 3 agosto finale festival di musica bambini, il 4 sfilata con la Also eventi di Sonia Paoli, il 9 agosto Dirty Work band live, il 12 “Musica e Parole” con Mario Lavezzi e il 14 con Paolo Mengoli. E poi la filarmonica (data da individuare), i “Lunedì di Vini” con degustazioni a tema, le serate di burraco e chiusra il 30 agosto con i Dik Dik. "Per noi – ha detto il vice sindaco e assessore a eventi e manifestazioni Francesca Bresciani – è motivo di orgoglio poter accogliere i turisti con eventi di intrattenimento e di qualità. Sul territorio ci saranno tante offerte e l’Agorà di Tonfano è un valore aggiunto che diversifica questa offerta".

Infine doppio cambio di guardia nelle due principali associazioni di Tonfano. Per quanto riguarda “Marina eventi“ sono stati eletti presidente Settimo Giusti e vice presidente Marco Rebecchi, mentre per l’associazione commercianti “Tonfano 2.0“ presidente è Silvia Degl’Innocenti e vice presidente Sergio Sparagni.

Daniele Masseglia