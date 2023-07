Musica alta e schiamazzi, il ’Vienna Luce’ stangato per cinque giorni

Si allunga la lista dei locali stangati a causa di musica alta e schiamazzi. Dopo il recente caso del pub “Il Guerriero“ di Pietrasanta, anche per il “Vienna Luce“ di Focette (nella foto) è stata infatti disposta la chiusura anticipata alle 22 per un totale di cinque giorni a far data dall’avvenuta notifica ai titolari. L’ordinanza è stata firmata ieri mattina dal sindaco Alberto Giovannetti ed è la conseguenza "di ripetute segnalazioni ed esposti – recita il dispositivo – relativi al disturbo causato dalla musica ad alto volume proveniente dal locale e dagli schiamazzi provenienti dall’esterno e dall’interno del locale, con conseguente disagio per la pubblica quiete e per il riposo serale e notturno dei residenti". Il gestore, che contattato dal nostro giornale ha preferito non rilasciare dichiarazioni, avrà a disposizione 60 giorni per presentare ricorso al Tar contro l’ordinanza oppure 120 giorni al presidente della Repubblica.

d.m.