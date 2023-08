Museo Mitoraj, rush finale Inaugurazione nel 2025 Costerà 14 milioni di euro

di Daniele Masseglia

Anno 2025, abbastanza inoltrato, probabilmente dopo le elezioni regionali. Dovrebbe essere questa la data definitiva – si fa per dire, visto che su giorno e mese non è ancora dato sapere – dell’inaugurazione ufficiale del Museo Mitoraj, senz’altro il progetto più ambizioso messo in atto nella Piccola Atene negli ultimi 20 anni. Non solo per una questione di tempistica, che dall’iniziale annuncio del giugno 2021 (poi naufragato sotto i colpi del Covid e del rincaro prezzi) si è dilatata a dismisura, ma anche per l’impegno economico richiesto per convertire l’ex mercato coperto di via Oberdan in un’attrazione artistica e culturale che aspira a guardare ben oltre i confini regionali e nazionali.

Lo dimostra il nuovo bando di gara, con scadenza 19 settembre, emesso dal Comune per il cosiddetto lotto 2B. Complessivamente l’appalto verrà a costare circa 3,5 milioni di euro, portando così il totale a qualcosa come 14 milioni di euro. "Di questi – spiega il sindaco con delega alla cultura Alberto Giovannetti – il Comune ne investirà di tasca propria 3 milioni, oltre ovviamente a mettere a disposizione l’immobile dell’ex mercato, che è di proprietà comunale. Dei restanti 13 milioni, uno è stato versato dalla Regione mentre i contributi ministeriali, e quindi del governo, ammontano a una decina di milioni. Quando verrà fatta l’inaugurazione? Sicuramente entro questo mandato (la scadenza naturale sarà nel 2028, ndr), direi senza dubbio tra un paio d’anni, a 2025 inoltrato".

Passando al nuovo bando, il lotto in questione prevede in sostanza il completamento della struttura, dagli infissi agli impianti fino alla pavimentazione. Il procedimento di gara avrà una durata massima di 9 mesi, mentre per i tempi di esecuzione dei lavori è stata fissata una scadenza di 270 giorni (le offerte saranno aperte il 20 settembre). "In questo periodo – conclude il sindaco – è stata realizzata la piazzetta davanti all’ingresso di via Oberdan, insieme ai giardini, dopo di che verranno fatti gli scalini. Gli interventi contemplati dal prossimo lotto spaziano dalla tamponatura delle pareti alle vetrate, fino agli impianti elettrici e di climatizzazione, e più in generale a tutto ciò che richiede una struttura come il futuro Museo Mitoraj".

Uno sguardo, infine, sulla Fondazione Museo Mitoraj, il cui Cda è composto dal presidente Jean Paul Sabatiè e dagli altri consiglieri Francesco Ferroni, Adolfo Agolini, Rosaria Sommariva e Caterina Bon di Valsassina e Madrisio. La Fondazione sta lavorando su diversi temi, ad esempio la realizzazione dei siti internet: presto sarà fissata una seduta per deliberare una serie di passaggi.