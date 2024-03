Musei e arte. Visite guidate a misura famiglia

Festività pasquali con tante iniziative gratuite per tutta la famiglia. Il lungo fine settimana è anche all’insegna dell’arte nelle sue diverse declinazioni.

Il museo archeologico versiliese “Bruno Antonucci” (foto) propone visite guidate gratuite per tutti, alle 16 e alle 17.30, accompagnano i visitatori a scoprire la straordinaria storia della Versilia etrusca attraverso i reperti custoditi nelle sale di Palazzo Moroni. Informazioni su giorni e orari di apertura delle mostre nella sezione “Eventi” del sito del Museo dei Bozzetti.

Il museo dei Bozzetti e l’archeologico “Bruno Antonucci” sono aperti domani e a Pasquetta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Il museo “Barsanti e Matteucci” e la sezione dei “Bozzetti in vetrina”, a Palazzo Panichi, accoglieranno i visitatori domani e lunedì dalle 16 alle 19; Casa Carducci, a Valdicastello aprirà a Pasquetta dalle 15 alle 18. Nelle sedi espositive del centro storico prosegue il percorso artistico con le mostre “Forme, colori e fantasia” di Daniele Emilio Cinquini, in sala delle Grasce e, nella sala del San Leone, “Gamespotting” di Alessio Palmieri. Oggi alle 18 taglio del nastro per la prima mostra diffusa di questo anno nella Piccola Atene : “Youare not alone – Angels listening” dell’artista statunitense Rachel Lee Hovnanian allestita negli spazi del centro storico e nel complesso di Sant’Agostino. Informazioni su giorni e orari di apertura delle mostre nella sezione “Eventi” del sito del Museo dei Bozzetti.